Winning Time: HBO rinnova per una Stagione 2 lo show incentrato sulle leggende Lakers

HBO ha rinnovato Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty per una seconda stagione in seguito all'ottimo riscontro ottenuto con la prima tornata di episodi, accolti più che positivamente sia dalla critica internazionale che dal pubblico americano. Lo show, creato dal regista Adam McKay, vede tra i suoi protagonisti un ottimo John C. Reilly.

La serie è attualmente inedita in Italia. Da quello che abbiamo potuto vedere dal trailer di Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, lo show ripercorre la costruzione dell’impero sportivo e di show business dei Los Angeles Lakers, nel corso degli anni ’80, da parte del proprietario della squadra Jerry Buss. Dopo aver creato personaggi fittizi ispirati a persone reali in Don’t Look Up, McKay torna quindi ad affrescare la sua ultima storia con i nomi originali di coloro che l’hanno resa possibile, nel bene e nel male e con tutte le contraddizioni del caso. A incarnarle, in questo caso, il volto patinatissimo di John C. Reilly (Carnage, Boogie Nights), come il filtro scelto nella serie per riportarci nel vivo degli Anni ’80.

La prima stagione su HBO Max ha totalizzato l'impressionante risultato di 1.2 milioni di visualizzazioni solo per l'ultimo episodio trasmesso, con un incremento del 37% rispetto all'episodio d'apertura. Francesca Orsi, vice-presidente esecutivo alla programmazione di HBO, ha commentato:

"È stato emozionante dare vita a Winning Time con Adam McKay, Max Borenstein, il nostro fenomenale team di produzione e questo incredibile cast. Questa serie non solo racconta l'avvincente storia dell'ascesa dei Lakers, ma è anche uno sguardo indietro ad un'epoca di trasformazione del basket, del mondo delle celebrità e della città di Los Angeles. Non vediamo l'ora di vedere come questo team racconterà il prossimo capitolo di questa dinastia".

