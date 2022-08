Winning Time, Jeanie Buss : 'John C. Reilly avrebbe meritato una nomination agli Emmy'

Lo scorso Giugno è arrivato su Sky lo show Winning Time, che ha raccontato l'ascesa dei Lakers e la crescita di uno degli sport più seguiti negli USA: il basket. Secondo la proprietaria della squadra, Jeanie Buss, la star della serie John C. Reilly avrebbe dovuto essere nominata per un Emmy.

Reilly nella serie ha interpretato il padre di Jeanie Buss, il dottor Jerry, e nel corso dell'intervista con Addie Morfoot per Variety, la proprietaria della squadra ha ammesso che anche se la personalità di suo padre è stata riportata in modo un po' "romanzato", ha ritrovato tanti elementi di lui nell'interpretazione di Reilly. "Si trattava di un intrattenimento che non era basato su molte verità, ma era divertente per alcune persone", ha spiegato Buss. "Penso che John C. Reilly che interpreta il dottor Jerry Buss avrebbe dovuto essere nominato per un Emmy". Una dichiarazione importante, soprattutto perché arriva dalla proprietaria dei Lakers in persona.

"Sono in conflitto perché credo che John C. Reilly abbia catturato molto mio padre nella sua interpretazione. E, sapete, mi manca mio padre" ha proseguito Jeanie Buss. "Dunque, rivisitare alcuni di quei bei ricordi, devo dire, è stato bello per me . Ma, sapete: la sequenza temporale era totalmente sbagliata riguardo mia nonna e cose del genere. Mi sentivo come se stessi guardando uno show in TV, non stavo guardando la mia vita".

Chissà, magari in occasione della seconda stagione di Winning Time gli Emmy potrebbero prendere in considerazione le parole della proprietaria dei Lakers!