Winning Time, i Lakers di HBO torneranno per una stagione 3?

Winning Time 2 ci ha riportato sui parquet dell’NBA degli anni ’80 introducendoci alla storica rivalità tra Lakers e Celtics e a quella più personale e condita da una grande amicizia di Magic Johnson e Larry Bird. In un’intervista, l’autore della serie, Jeff Pearlman ha parlato della possibilità che non ci sarà una terza stagione dello show.

Dopo avervi mostrato il trailer della seconda stagione di Winning Time, torniamo a parlare della serie cestistica per cercare di capire quante possibilità ci siano di poter vedere una terza stagione dello show.

L’autore si è infatti detto preoccupato per quanto riguardi la produzione della terza stagione, con gli scioperi che hanno colpito Hollywood che in tal senso non stanno aiutando: “Vi dico che il futuro di Winning Time è in bilico. Abbiamo bisogno di spettatori. Gli scioperi sono paralizzanti. Per favore, aiutateci a spargere la voce. La seconda stagione è fantastica, ma, a essere sincero, temo che non ci sarà una terza stagione. E non si tratta di me. Io sto bene. Si tratta di un cast di giovani attori straordinari che vivono di questo. Quindi, seriamente, dite ai vostri amici di sostenere Winning Time e mostrate a HBO che volete che continui”.

Una richiesta d’aiuto quasi disperata, quella di Pearlman, per una serie dalla realizzazione tecnica decisamente importante, che però, a quanto pare, non sta raggiungendo i numeri necessari per convincere l’emittente a rinnovarla.

Sperando si possa trovare una soluzione che ci permetta di scoprire ancora la dinastia dei Lakers sui nostri piccoli schermi, vi lasciamo alla recensione della prima stagione di Winning Time.