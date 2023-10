Winning Time, Magic Johnson è sereno dopo la cancellazione: 'È colpa loro'

La cancellazione di Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers ha provocato una vasta serie di reazioni da parte dei fan, che vanno dal dispiacere per un finale non risolutivo agli appelli a Showtime affinché riprenda la serie con un titolo più appropriato. Per Magic Johnson, la fine dello show è stata una rivendicazione delle sue critiche.

La leggenda dell'NBA aveva guidato un coro di ex Los Angeles Lakers, tra cui il suo ex compagno di squadra Kareem Abdul-Jabbar e l'allenatore Jerry West, nel denunciare quelle che consideravano le inesattezze fattuali dello show.

Parlando con The Hollywood Reporter, Johnson ha espresso un certo dispiacere per la cancellazione dello show e ha ribadito la sua convinzione che la storia dei Lakers degli anni '80 non doveva essere raccontata senza il coinvolgimento della squadra.

"Beh, non l'ho mai guardato perché nessuno al mondo può raccontare la storia dei Lakers [come andava raccontata]. La storia di Showtime? Nessuno! Dr. Buss era in anticipo sui tempi come proprietario. La nostra squadra? Incredibile! Le ragazze dei Lakers con Paula Abdul? Incredibili! Nessuno può raccontare quella storia", ha detto Johnson.

"Nessuno di noi l'ha guardato perché era una storia di fantasia. Non si può raccontare quella storia. Ma, ehi, è colpa loro". Winning Time potrebbe salvarsi cambiando titolo?

I commenti di Johnson riecheggiano le osservazioni fatte prima del debutto dello show nel 2022, quando disse che non aveva intenzione di guardare la serie perché non credeva che sarebbe stata una rappresentazione accurata di quanto accaduto.

"Non si può duplicare Showtime", aveva detto Johnson nel 2022. "Non lo guarderò. Se i Lakers o io stesso o alcuni Lakers avessero avuto qualcosa a che fare con questo show, allora lo guarderei, ma non si può copiare, è troppo".

La HBO ha difeso Winning Time per tutta la sua durata, affermando che, sebbene la serie non sia mai stata concepita come un documentario, la licenza drammatica presa dai creatori Max Borenstein e Jim Hecht è stata fatta in buona fede.

"La serie e le sue rappresentazioni si basano su ricerche approfondite e su fonti affidabili", aveva dichiarato il network in un comunicato del 2022. "La HBO sostiene con determinazione i nostri talentuosi creatori e il cast che hanno portato sullo schermo una drammatizzazione di questo epico capitolo della storia del basket".