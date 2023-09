Winning Time potrebbe salvarsi? Possibile un cambio di titolo!

Winning Time è stata cancellata dopo due sole stagioni. Gli ascolti, già alla prima stagione non registravano cifre da capogiro, e adesso il destino dello show è stato deciso. Ma per i fan della serie HBO dedicata all'ascesa dei Lakers nell'NBA, forse potrebbe esserci ancora una speranza!

Le incertezze su Winning Time 3 erano già presenti nella produzione dello show e le ultime dichiarazioni da parte di HBO hanno confermato che per Winning Time non c'era futuro sulla piattaforma. Sebbene per lo showrunner Jeff Pearlman sia totalmente impossibile che una serie TV sui Lakers finisca nel 1984 senza accompagnare la squadra verso la consacrazione definitiva. Eppure, potrebbe esserci ancora una possibilità per Winning Time ma non con il titolo firmato HBO.

La serie TV dal cast stellare è tratta dal libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" di Jeff Pearlman, e appunto, avrebbe dovuto debuttare su MAX con il titolo originale di Showtime. Titolo che fu poi cambiato in Winning Time proprio per non nominare una serie come Showtime, rivale di HBO. Proprio il suo titolo originale potrebbe rappresentare la vera salvezza dello show: la piattaforma di streaming Showtime adesso, infatti, fa parte di Paramount+ e potrebbe essere proprio quest'ultimo a rilevare lo show e dargli una seconda vita sugli schermi del servizio di streaming donandogli il suo titolo originale.

Winning Time sarà vincente come Showtime? Staremo a vedere.