Winona Ryder e John Turturro protagonisti della miniserie HBO Plot Against America

E' Variety a rivelare che Winona Ryder, John Turturro ed Anthony Boyle faranno parte del cast di Plot Against America, nuova miniserie tratta dal romanzo il Complotto contro l'America di Philiph Roth.

Lo show è sviluppato da David Simon, che agirà da produttore esecutivo insieme ad Ed Burns, Joe Roth, Nina K. Noble, Megan Ellison, Susan Goldberg, Sue Naegle, e Jeff Kirschnbaum. Tra i co-produttori esecutivi figurano anche Dennis Stratton e lo stesso Roth.

Composta da 6 episodi, Plot Against America è ambientata in una storia alternativa degli Stati Uniti raccontata attraverso gli occhi di una famiglia proletaria ebrea del New Jersey durante l'ascesa di Charles Lindbergh, un eroe di guerra xenofobo e populista che è diventato presidente e ha imposto una dittatura fascista. Lo show vedrà nel cast anche Zoe Kazan, Morgan Spector, Caleb Malis, Azhy Robertson.

La Ryder viene dalle riprese della terza stagione di Stranger Things, che tornerà su Netflix in estate. I suoi progetti futuri includono anche un ruolo in Destination Wedding al fianco di Keanu Reeves, film che arriverà nelle sale nel corso dell'anno.

Turturro, che noi tutti ricordiamo per il ruolo di Jesus Quintana ne Il grande Lebowski, è recentemente apparso tra i protagonisti de Il nome della rosa, miniserie tratta dal romanzo di Umberto Eco in onda sulla Rai da marzo.

Infine Boyle è un astro nascente che ha vinto il Tony e L'Olivier Award grazie alla sua performance in Harry Potter and the Cursed Child, spettacolo teatrale ambientato nel mondo creato da J.K. Rowling. Il mese scorso è apparso anche nel nuovo trailer ufficiale di Tolkien, il biopic dedicato al leggendario autore de Il Signore degli anelli che arriverà nelle sale italiane a settembre.