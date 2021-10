Winona Ryder compie 50 anni: ecco gli auguri dei fan sui social!

Stranger Things sta per tornare con la quarta stagione, e con essa rivedremo anche il personaggio di Joyce Byers e la sua interprete, Winona Ryder. Proprio quest'ultima oggi 29 Ottobre festeggia il suo 50esimo compleanno. I fan e i colleghi, ovviamente, hanno colto l'occasione per celebrarla su Twitter in vari modi.

La celebre attrice ha una carriera alle spalle davvero incredibile: candidata agli Oscar per ben due volte, Ryder ha recitato in pellicole come Beetlejuice, Edward mani di forbice, Piccole donne, Reality Bites, The Age of Innocence e Dracula, solo per citarne alcune. Proprio in merito a quest'ultimo film lo scorso anno Ryder ha mosso delle accuse contro Coppola, regista del film, davvero pesanti.

Adesso l'attrice festeggia i suoi 50 anni mentre si attende l'arrivo di Stranger Things. Questo prodotto, nel 2016, ha segnato un momento importante nella carriera di Ryder, che dopo una serie di pause e ritorni, si è presa un posto in un prodotto che è entrato nell'immaginario collettivo, come le era successo in passato.

Dyer, interprete di Nancy Wheeler, ha parlato proprio della stagione di arrivo. "Siamo tutti stupiti che nonostante tutto, siamo riusciti a continuare a lavorare" ha dichiarato. "E devo dire che sono davvero ammirata dei "ragazzi" del nostro show. Non sono più bambini."

Adesso, mentre aspettano di rivederla in Stranger Things 4, i fan e i colleghi fanno gli auguri a Winona Ryder su Twitter. Guardate in fondo all'articolo cosa scrivono!