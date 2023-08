Winona Ryder e la relazione con Johnny Depp: 'Cher mi diede dei consigli, ma...'

La storia d'amore tra Winona Ryder e Johnny Depp è stata tra le più amate e folli di Hollywood. La relazione tra i due attori è durata appena quattro anni ma non senza lasciare qualche ferita. Ryder, infatti, ha definito la rottura con Depp "devastante" e non fatichiamo a crederlo considerata la giovane età di Ryder all'epoca della relazione.

Ryder e Depp si sono conosciuti alla premiere di Great Balls of Fire, per poi innamorarsi sul set di Edward Mani di Forbici un anno dopo: all'epoca, l'attore aveva 27 anni ma Winona Ryder solo 18 e proprio per la differenza di età il rapporto tra la coppia fu turbolento. A soli cinque mesi di fidanzamento, Depp aveva regalato all'attrice un anello e per dimostrarle tutto il suo amore si era persino tatuato il suo nome sul bicipite. Un amore folle, ma decisamente troppo esposto ai media così come raccontato da Depp stesso: la curiosità che ruotava intorno a questa relazione, per l'attore, ne è stata la condanna. Ecco perché Winona Ryder e Johnny Depp si sono lasciati.

Eppure come racconta Cher, molto vicina a Winona Ryder in quegli anni, l'attrice era davvero innamorata di Johnny Depp, seppur la cantante abbia tentato più volte di non far commettere errori all'attrice come, ad esempio, un matrimonio affrettato. Proprio per le via delle buone intenzione di Cher, Ryder ha sempre provato affetto per lei senza tuttavia seguire i suoi consigli: "Le piace davvero Johnny, quindi penso che sia abbastanza felice per me - ha detto Winona Ryder - sebbene mi dia consigli, non si aspetta che io li segua".

Il matrimonio tra i due non venne mai celebrato, ma i due attori mostrano ancora di sostenersi l'uno con l'altro in diverse occasioni.