Witch Mountain, via libera di Disney+: Bryce Dallas Howard protagonista del pilot!

La puntata pilota di una nuova serie basata sul franchise di Witch Mountain ha ufficialmente ricevuto il via libera da Disney Plus. Protagonista del primo episodio sarà Bryce Dallas Howard, star di “Jurassic World” e “Rocketman”.

Ad accompagnare l'attrice nel primo episodio, che verrà scritto da Travis Fickett e Terry Matalas e diretto da Augustine Frizzell, saranno Isabel Gravitt (“The Watcher”), Levi Miller (“Streamline”), Bianca “b” Norwood (“WeCrashed”) e Jackson Kelly ("Straight Man").

Il progetto rivisiterà in chiave moderna il franchise che ha esordito al cinema nel 1975 con "Escape to Witch Mountain". Basato sull'omonimo libro del 1968, al film sono seguiti due sequel nel 1978 e nel 1982. Un remake per la TV è stato rilasciato nel 1995, mentre un reboot con Dwayne Johnson è uscito nel 2009.

La Howard sarà Audrey, la madre di Tia, che ha perso il marito a causa di una malattia mentale. Gravitt interpreterà Tia, descritta come “una studentessa etero considerata dai suoi compagni di classe come 'perfetta'. Terrorizzata dal fallimento, è tormentata da incubi e paure".

Miller interpreterà Ben, “adolescente problematico e migliore amico di Corey. Può costringere le persone vicine a muoversi secondo la sua volontà". Norwood interpreterà Corey, ragazzo molto maturo che lavora al ristorante locale insieme a Ben. Per finire, Kelly sarà Peter, il migliore amico di Tia.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che prossimamente vedremo Bryce Dallas Howard in Argylle.