WitcherCon, il trailer dell'evento targato Netflix e CD Projekt Red promette grandi novità

Dopo l'annuncio arrivato insieme al primo teaser ufficiale di The Witcher 2 durante la Netflix Geeked Week di qualche settimana fa, ecco approdare in rete un primo sguardo al WitcherCon, lo speciale evento organizzato dal colosso dello streaming in collaborazione con CD Projekt Red.

Presentato come una celebrazione dell'universo di The Witcher e della sua community, il WitcherCon vedrà Netflix e lo studio polacco dietro alla celebre saga videoludica unirsi per offrire ai fan "epiche rivelazioni" e "sorprese" sull'attesa seconda stagione della serie.

Il filmato, che potete visionare in calce alla news, conferma la partecipazione dei membri del cast Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra e della showrunner Lauren S. Hissrich, mentre lato gaming sarà presente Adam Badowski, Studio Head di CD Projekt Red.

Previsto per il 9 luglio alle ore 19:00, l'evento verrà trasmesso sui canali Twitch e YouTube di Netflix e CD Projekt Red, ed è lecito aspettarsi un primo full trailer di The Witcher 2 e la data di uscita di questa nuova stagione, di cui finora si è visto davvero poco.

Voi che aspettative avete nei confronti del WitcherCon? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Nel frattempo, c'è chi si chiede se Vesemir sia apparso nel recente teaser di The Witcher 2.