Wizards - I racconti di Arcadia: la serie Netflix di Guillermo del Toro arriverà in estate

Guillermo del Toro ha annunciato che Wizards - I racconti di Arcadia arriverà su Netflix quest'estate. Lo show animato concluderà la trilogia di serie de I racconti di Arcadia. Il regista messicano ha regalato ai fan anche la prima inedita immagine dell'epilogo di questa trama fantasy che debutterà negli USA nei prossimi mesi.

Wizards concluderà la trilogia iniziata nel 2016 con Trollhunters, creta da Guillermo del Toro e Daniel Krauss, nella quale James Lake jr., un adolescente che trova un misterioso amuleto che lo trasporta in un misterioso regno segreto, popolato da troll e altre creature magiche.

James e i suoi amici avranno il compito di proteggere la Terra da pericolosi mostri che si celano nell'ombra.



Trollhunters è seguita da 3Below, mentre Wizards unisce i tre mondi di troll, alieni e maghi che sono stati attratti da Arcadia.

Il capitolo finale de I racconti di Arcadia culmina in una battaglia apocalittica per il controllo della magia, che alla fine determinerà il destino di tutti questi mondi soprannaturali, ora confluiti tra loro.

Trollhunters è stato premiato nel 2016 su Netflix e ha introdotto il pubblico nella cittadina di Arcadia. La serie ha incluso le voci di star del calibro di Anton Yelchin, Kelsey Grammer, Ron Perlman, Steven Yeun, Anjelica Huston e molti altri.

Su Everyeye trovate la recensione del secondo ciclo di Trollhunters. Per quanto riguarda invece il suo nuovo film, Guillermo del Toro ha spiegato che Nightmare Alley non sarà un fantasy.