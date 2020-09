WndaVision, due Giovani Vendicatori debutteranno nella serie Disney+?

Da tempo varie voci sostengono che due Giovani Vendicatori potrebbero fare la loro apparizione in WandaVision e ora sembrano giungere conferme a riguardo.

La fonte sempre ben accreditata di MCU Cosmic riferisce che Wiccan e Speed potrebbero fare il loro esordio nella serie Disney+. I due apparirebbero prima come neonati, poi li vedremo verso l'età di 8 anni e infine come adolescenti, raggiungendo quindi la linea temporale principale dell'MCU.

Non si sa ancora quali attori siano stati scelti per le parti ma, ormai da tempo trapelano filmati di casting per giovani attori che dovrebbero prendere parte a WandaVision.

I due ragazzini dovrebbero apparire al fianco di Wanda Maximoff anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e poiché con loro ci sarà anche America Chavez, possiamo ritenere che che i Giovani Vendicatori avranno un ruolo di rilievo nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Le scene di Wiccan e Speed di WandaVision sarebbero già state girate dunque i piccoli attori sarebbero pronti già per entrare a far parte del nuovo e attesissimo film di Sam Raimi.

Anche grazie a queste indiscrezioni prende sempre più piede l'dea che Scarlett Witch possa diventare il vero fulcro delle prossime produzioni Marvel. Le storie sembrano infatti ruotare sempre più intorno alle sue personali vicende e, tenuto conto che è uno dei personaggi più potenti in grado di deformare addirittura la realtà, non possiamo escludere un suo ruolo predominante nella Fase Quattro.

