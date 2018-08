Wolf Creek: ecco il primo trailer della seconda stagione!

Il network via cavo Pop ha presentato per la prima volta il trailer della seconda stagione di Wolf Creek, la serie web spin-off della saga cinematografica iniziata nel 2005 con Wolf Creek e proseguita nel 2013 con Wolf Creek 2.

Giusto in tempo per Halloween, la serie televisiva di Wolf Creek si prepara a debuttare negli Stati Uniti sul canale via cavo Pop (di proprietà di CBS e Lionsgate).

La mini-serie, della durata di sei episodi, vede il ritorno di John Jarratt nel ruolo del temibile serial killer Mick Taylor. Dopo gli eventi dei primi due film e soprattutto dopo quelli della prima stagione, Taylor ha ucciso ormai così tante volte da sentirsi praticamente intoccabile.

In questi nuovi episodi, il serial killer coglie l'opportunità di tornare al suo particolare hobby dopo il fortuito incontro con un autobus pieno di turisti, arrivati in Australia per un'avventura nell'outback. Ma in poco tempo quella che doveva essere una vacanza all'insegna del divertimento si trasforma in un gioco orribilmente violento dove il terrore crescente e il clima estremo dell'Australia diventano gli elementi principali per una battaglia per la sopravvivenza.

La serie è diretta dal regista di Wolf Creek e Wolf Creek 2, Greg McLean, che figura anche come showrunner e produttore esecutivo. I nuovi episodi dello show abbracceranno la semplicità e l'autenticità dei film originali scavando in profondità nella pazzia depravata del suo personaggio principale.

Qui sotto trovate il trailer della seconda stagione.