Wolf Pack: l'ex Buffy Sarah Michelle Gellar compare a sorpresa al Comic-Con!

In occasione del panel di Paramount+ dedicato all'imminente Wolf Pack, lo sceneggiatore e produttore esecutivo Jeff Davis ha riservato una grande sorpresa ai fan che volevano saperne di più sulla serie. Conosciuta per aver dato la caccia ai vampiri, la star di Buffy Sarah Michelle Gellar è comparsa come membro del cast e produttore esecutivo.

La Gellar vestirà i panni dell'investigatrice Kristin Ramsey, un'esperta molto stimata nel suo campo e non estranea alle perdite personali, chiamata dalle autorità per catturare il piromane adolescente che ha appiccato un incendio di vaste proporzioni che potrebbe anche aver portato al risveglio di un predatore soprannaturale che terrorizza Los Angeles. Con la Gellar nel cast di Wolf Pack saranno presenti anche Armani Jackson (Honor Society, Chad), Bella Shepard (iCarly, The Wilds), Chloe Rose Robertson (Wildflower) e Tyler Lawrence Gray (Our Town, Macbeth). Potete vedere l'immagine della Gellar al Comic-Con in calce a questa news.

Basato sulla serie di libri di Edo Van Belkom, Wolf Pack segue un adolescente, Everett (Jackson), e una ragazza, Blake (Shepard), le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale. Feriti nel caos dell'attacco, i ragazzi sono inspiegabilmente attratti l'uno dall'altro e da altri due, i gemelli fraterni Harlan (Gray) e Luna (Robertson), adottati sedici anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Davis e Gellar saranno produttori esecutivi insieme a Joe Genier, mentre Mike Elliott sarà produttore esecutivo per Capital Arts. Anche il regista dell'episodio pilota Jason Ensler sarà produttore esecutivo. Le riprese inizieranno la prossima settimana ad Atlanta, in Georgia, e la serie sarà trasmessa in anteprima su Paramount+ nel corso dell'anno (Stati Uniti, Canada, America Latina, Caraibi, Australia, Corea del Sud, Irlanda, Regno Unito, Italia, Germania, Austria, Svizzera e Francia).

Nel frattempo, siamo in attesa di saperne di più sul film di Teen Wolf in arrivo prossimamente.