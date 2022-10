Wolf Pack: ecco il primo trailer dello show con Sarah Michelle Gellar!

Dopo l'uscita ufficiale di Wolf Pack svelata da Sarah Michelle Geller poche settimane fa, Paramount+ ha rilasciato il primo teaser trailer della serie e ha annunciato otto nuove aggiunte al cast.

Wolf Pack debutterà giovedì 26 gennaio, lo stesso giorno di Teen Wolf: Il Film, in esclusiva negli Stati Uniti e in Canada e il giorno successivo su Paramount+ nel Regno Unito, Australia e America Latina. Le date degli altri mercati internazionali di Paramount+ saranno annunciate in un secondo momento.

Lo streamer ha anche annunciato nuovi membri del cast, ovvero Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld (Chang Can Dunk), Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot) e James Martinez (Love, Victor). Altri casting includono Amy Pietz (Caroline in the City), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone) e Sean Philip Glasgow (Diary of a Future President). Si uniscono ai membri del cast precedentemente annunciati Sarah Michelle Gellar, Rodrigo Santoro, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray.

Lo show, che debutterà quindi all'inizio del prossimo anno, è basato sulla serie di libri di Edo Van Belkom e sviluppato da Jeff Davis di Teen Wolf. Segue un adolescente (Armani Jackson) e una ragazza (Bella Shepard) le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale.

Per salutarvi, vi lasciamo con le dichiarazioni di Sarah Michelle Gellar su Wolf Pack.