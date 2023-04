Wolf Pack, Sarah Michelle Gellar aggiorna sulla Stagione 2: 'Siamo in trattative'

A circa un mese dall'ultimo aggiornamento su Wolf Pack, la nuova serie creata da Jeff Davies, autore di Teen Wolf, ci ha pensato Sarah Michelle Gellar a fornire agli spettatori qualche novità in più circa la seconda stagione. Paramount+ non si è ancora pronunciata su un rinnovo ufficiale e tutto il cast è ancora in attesa, ma qualcosa si muove.

Se in precedenza la Gellar aveva accennato alla possibilità di una seconda stagione di Wolf Pack, il suo ultimo aggiornamento a Variety è ancora più promettente per la serie. Sebbene si tratti di una breve dichiarazione, la Gellar ha promesso che stanno iniziando le trattative per la seconda stagione di Wolf Pack.

Wolf Pack segue gli adolescenti Everett Lang (Armani Jackson) e Blake Navarro (Bella Shepard) che vengono morsi da un lupo mannaro durante un incendio nella foresta della California. La Gellar interpreta l'investigatrice Kristin Ramsey, la cui vera identità è stata rivelata nel finale della prima stagione. Kristin, che indaga sotto copertura sulle cause degli incendi, è in realtà la madre dei liceali e licantropi Luna (Chloe Rose Robertson) e Harlan (Tyler Lawrence Gray) Briggs, oltre che della creatura che terrorizza la città, Baron (Chase Liefeld).

Se non l'avete visto, recuperate il trailer di Wolf Pack. Tutti gli episodi sono disponibili su Paramount+. La prima stagione ha concluso la sua corsa lo scorso 13 aprile.

Poiché il finale della prima stagione di Wolf Pack si è concluso con un enorme cliffhanger, la seconda stagione dovrà affrontare le domande lasciate senza risposta sui suoi personaggi. Bisognerà capire se Kristin sia buona o malvagia, visto che per tutta la stagione si è mossa sul filo del rasoio. È chiaro che vuole il meglio per i suoi figli Luna, Harlan e Baron ed è disposta a uccidere per salvarli. Tuttavia, la sua idea di fondare un branco per salvare il destino di Baron rivelerà se sia una vera antagonista.