Wolf Pack, Sarah Michelle Gellar sulla seconda stagione: 'Stiamo iniziando a scriverla'

Sarah Michelle Gellar ha anticipato la possibilità di una seconda stagione di Wolf Pack, teen horror di cui è protagonista e la cui prima stagione è disponibile per il mercato italiano sulla piattaforma streaming Paramount+.

Parlando all’Hollywood Reporter, la star, diventata celebre grazie al suo ruolo in Buffy, l’ammazzavampiri, ha confermato che il team creativo che sta dietro Wolf Pack sarebbe già al lavoro per un nuovo capitolo della serie dopo gli otto episodi della prima stagione.



Queste le parole della Gelllar: “Abbiamo pianificato una seconda stagione. Ci piacerebbe farla. Ancora non abbiamo avuto il via libera ufficiale. Penso che sia un momento difficile con lo sciopero degli sceneggiatori in procinto di arrivare. Sarà difficile, ma i nostri numeri sono stati grandiosi e la gente continua a guardare lo show e a entusiasmarsi, quindi sono fiduciosa per una seconda stagione”.



Sarah Michellle Gellar, che recentemente si è detta non interessata a tornare in Buffy, ha quindi continuato: “Stiamo già iniziando a scrivere la seconda stagione e penso che entreremo molto più nel profondo del personaggio di Kristen per capire cosa l’abbia portata al punto in cui è arrivata. Penso ci sarà molto di questo e penso che dovrà capire chi sia la voce al telefono”.



Dopo un primo approccio alla serie piuttosto freddo da parte di Sarah Michelle Gellar sembra che ora l’iconica attrice della televisione della fine del secolo scorso non veda l’ora di continuare a lavorare su questo nuovo progetto che, in qualche modo, la sta riportando alle origini della sua carriera e che punta tanto a un pubblico giovanissimo quanto a quello nostalgico di una delle serie che portato in auge gli show televisivi.