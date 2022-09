Wolf Pack, Sarah Michelle Gellar rivela: 'All'inizio non volevo dire di si'

La star di Buffy Sarah Michelle Gellar sarà presto protagonista nella serie di Paramount+ "Wolf Pack", il nuovo show appartenente all'universo di "Teen Wolf". Ma cosa ha spinto l'attrice a rituffarsi nel genere horror?

"Sembrava che tutte le stelle si stessero allineando", ha raccontato l'attrice durante il panel della Television Critics Association di mercoledì. “In realtà, all'inizio onestamente non avevo intenzione di dire di sì. Ma poi ho letto la sceneggiatura ed è stata la prima volta in cui il mio interesse è stato così stuzzicato e non ero sicura di dove stesse andando”.

La Gellar sarà star e produttrice esecutiva dell'horror adolescenziale, che segnerà così il suo ritorno nel genere che ha lanciato la sua carriera. Dopo aver interpretato Buffy l'Ammazzavampiri per sette stagioni e aver recitato in film come "Cruel Intentions", l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto moltissime richieste di progetti horror, ma solo "Wolf Pack" è riuscita veramente ad attirare la sua attenzione.

“Penso che una delle bellezze di 'Buffy' fosse l'aspetto metaforico. Stavamo usando questi veri mostri come metafore dell'orrore del liceo e, per me, questo era quello che rendeva bello lo show. È stato così importante e resiste ancora alla prova del tempo", ha continuato la star.

Nella serie, la Gellar vestirà i panni dell'investigatrice Kristin Ramsey, mentre il restante cast di Wolf Pack sarà composto da Armani Jackson (Honor Society, Chad), Bella Shepard (iCarly, The Wilds), Chloe Rose Robertson (Wildflower) e Tyler Lawrence Gray (Our Town, Macbeth).