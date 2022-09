Wolf Pack: Sarah Michelle Gellar svela l'uscita dello show nella prima immagine ufficiale!

L'universo di Teen Wolf è pronto ad espandersi grazie a Wolf Pack, la nuova serie televisiva in arrivo su Paramount+. Nello show, la star di Buffy Sarah Michelle Gellar vestirà i panni dell'investigatrice Kristin Ramsey, che oggi si è mostrata per la prima volta anticipando l'uscita dello spin-off.

Nel post pubblicato quest'oggi su Instagram dall''attrice vediamo la Gellar indossare la sua giacca da lavoro nel mezzo di un bosco. L' immagine, che come di consueto vi lasciamo in calce alla notizia, è accompagnata da una didascalia che recita: "Incontra Kristin Ramsey…. in arrivo a gennaio 2023".

Lo show, che debutterà quindi all'inizio del prossimo anno, è basato sulla serie di libri di Edo Van Belkom e sviluppato da Jeff Davis di Teen Wolf. Segue un adolescente (Armani Jackson) e una ragazza (Bella Shepard) le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale.

Oltre alla Gellar, il restante cast di Wolf Pack sarà composto da Armani Jackson (Honor Society, Chad), Bella Shepard (iCarly, The Wilds), Chloe Rose Robertson (Wildflower) e Tyler Lawrence Gray (Our Town, Macbeth).

In attesa di nuovi aggiornamenti e del debutto della serie, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Sarah Michelle Gellar su Wolf Pack.