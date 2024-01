Wolf Pack, la serie tv di lupi mannari con Sarah Michelle Gellar è stata cancellata

Sebbene Sarah Michelle Gellar fosse in trattative per Wolf Pack 2 la serie TV sui lupi mannari è stata cancellata da Paramount+ dopo una sola stagione. Una delusione per la star di Buffy che in Wolf Pack aveva trovato una nuova collocazione nei dramma paranormali.

Ma i lupi mannari non hanno convinto appieno gli studios che hanno deciso di cancellare tutti i piani per una seconda stagione. Una scelta arrivata come un fulmine a cielo sereno: Gellar, in quanto produttrice esecutiva, negli ultimi mesi aveva aggiornato man mano i fan di tutti gli step che portavano quasi naturalmente alla seconda stagione.

Pare, infatti, che la produzione di Wolf Pack 2 sarebbe dovuta iniziare a febbraio 2024: quasi un anno fa, la stessa Gellar aveva anticipato la scrittura della sceneggiatura di Wolf Pack 2 fino a quando la telefonata da Paramount+ ha infranto i sogni di tutto il cast. Malgrado la critica non sia rimasta colpita dal teen horror, il pubblico aveva generalmente apprezzato lo show che a ogni modo vantava numeri tali da poter immaginare una seconda stagione.

Ma c'è speranza per il futuro di Wolf Pack? Qualora un altro studio ne acquisti i diritti, la serie TV potrebbe andare avanti su un altro network. Manca, però, una proposta concreta e dunque Gellar non può che dire addio allo show.