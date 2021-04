Wolverine, secondo un rumor Marvel è al lavoro su una serie antologica per Disney+

Tutti attendono l'entrata in scena di Wolverine nel MCU, ma se questa avvenisse con una serie tv e non sul grande schermo? Vediamo cosa dicono gli ultimi rumor.

Stando a quanto riportato da That Hashtag Show, infatti, parrebbe che ai Marvel Studios stiano pensando di dedicare una serie antologica al personaggio di Wolverine.

Questa verrebbe prodotta per la piattaforma streaming Disney+, e fornirebbe l'occasione perfetta per esplorare le varie storyline dei fumetti che hanno visto Logan protagonista nel corso degli anni, senza però andare a svantaggio del ruolo che potrebbe poi avere al cinema in futuri film.

Per questo, l'idea di una serie antologica alla maniera di American Horror Story, per esempio, sarebbe particolarmente adatta alla causa, e permetterebbe di portare sullo schermo anche archi narrativi come quello di Weapon X, che sempre secondo le fonti citate dal sito, sembrerebbe essere quella adocchiata per una potenziale prima stagione. In questo modo si potrebbero raccontare le origini del personaggio, e preparalo a un debutto cinematografico senza che si renda necessario tornarci su.

Ovviamente, ripetiamo, si tratta solo di voci al momento, e come tali andrebbero prese. Ma come spunto di riflessione e conversazione sono senz'altro interessanti. Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

Nel frattempo, il MCU non ha ancora trovato un interprete per Wolverine, ma il web ha qualche suggerimento in merito, da Anthony Starr di The Boys a Daniel Radcliffe di Harry Potter... Voi chi vedreste bene nel ruolo?