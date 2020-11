Wonder Girl, annunciata una nuova serie DC per The CW: tutti i dettagli

Mentre si parla già di un film con i protagonisti dell'Arrowverse, i dirigenti del celebre network The CW hanno fatto sapere di aver iniziato a produrre uno show con protagonista la nuova versione di Wonder Girl.

In particolare a capo del progetto troviamo Greg Berlanti, responsabile delle varie serie sui supereroi che troviamo nell'Arrowvers, oltre a nuove produzioni come "Superman & Lois" e "Green Arrow and the Canaries". Insieme a lui sarà presente anche Dailyn Rodriguez, che si occuperà della sceneggiatura. A darne per prima la notizia è stata la testata online Deadline, rivelando che nelle puntate della prima stagione scopriremo le vicende di Yara Flor, ragazza nata dalla relazione di un'amazzone con la divinità brasiliana dei fiumi. Nei prossimi fumetti DC verrà quindi approfondita la sua storia, fino a farla diventare la nuova Wonder Woman, mentre nella serie TV di The CW difficilmente assisteremo a questo cambiamento.

Per ora non conosciamo ancora il nome dell'attrice che presterà il suo volto per interpretare Yara Flor, o la data di uscita prevista per la serie, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche dettaglio in più su Wonder Girl. Nel frattempo è stato annunciato che il prossimo evento dell'Arrowverse non sarà un crossover tra i vari show The CW.