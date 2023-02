Wonder Man: annunciata una nuova regista per la serie Marvel con Yahya Abdul-Mateen II

I Marvel Studios sono pieni di lavoro fino alla gola e tra i futuri progetti in sviluppo per Disney+ c'è anche la serie su Wonder Man con protagonista Yahya Abdul-Mateen II. La conferma dello show è arrivata grazie a uno dei produttori Marvel e i lavori sembrano stiano procedendo in maniera piuttosto spedita, con l'annuncio di una nuova regista.

Dopo l'ingresso di James Ponsoldt, i Marvel Studios hanno ingaggiato Stella Meghie per dirigere alcuni episodi di Wonder Man. Al momento non è chiaro quanti episodi dirigerà, ma sembra che sarà dietro la macchina da presa di più episodi. In questo compito, oltre che da Ponsoldt, sarà affiancata anche dal regista di Shang-Chi e del prossimo film degli Avengers Daniel Destin Cretton, anche lui al timone di più episodi. Andrew Guest sarà lo sceneggiatore principale della serie.

Sarà la seconda volta che Stella Meghie collaborerà con Disney+, visto che in precedenza ha lavorato anche alla serie live-action Tiana, che continuerà la storia de La principessa e il ranocchio. E' stata produttrice esecutiva di quell'adattamento e sembra che i produttori fossero ansiosi di lavorare con lei su un altro progetto, il che l'ha portata a ottenere l'incarico di regista di Wonder Man.

Solo ieri, vi riportavamo le trattative per il villain di Wonder Man che la Marvel starebbe conducendo con Demetrius Grosse.

Va inoltre notato che questa serie sta diventando una priorità per i Marvel Studios e Disney+. Anche se i dettagli sono ancora segreti, sembra che i Marvel Studios siano entusiasti di raccontare questa storia molto hollywoodiana che potrebbe anche giocare un po' con la loro posizione nell'industria. Inoltre, dopo le ultime dichiarazioni di Kevin Feige, il quale ha detto di voler rallentare un attimo con la produzione delle serie televisive per permettere loro di avere la giusta attenzione, sembra che Wonder Man sia una di quelle serie sulla quale si stanno dedicando maggiormente in questa fase di pre-produzione.

Sempre a proposito delle serie Marvel Studios, pare che Agatha Coven of Chaos sarà rinviata a data da destinarsi e quindi non arriverà più alla fine di quest'anno.