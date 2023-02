Wonder Man: annunciato il regista della serie MCU!

Tra i progetti attualmente in sviluppo appartenenti alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe troviamo la serie televisiva dedicata a Wonder Man, show di Disney Plus che seguirà le avventure di Simon Williams, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II.

Secondo un nuovo rapporto di Discussing Film, un nuovo elemento si unirà presto alla troupe: parliamo del regista di The Spectacular Now e Shrinking James Ponsoldt, che dirigerà alcuni episodi della serie tv. Prodotta dal regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e di Avengers: The Kang Dynasty Destin Daniel Cretton, lo show sarà composto da 6 episodi.

Per quanto riguarda il cast, sappiamo che Ben Kingsley tornerà nel MCU per affiancare Abdul-Mateen II nella serie, mentre i dettagli della trama e la data di uscita non sono stati ancora rivelati.

Creato da Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck in Avengers #9 del 1964, Wonder Man possiede una varietà di super poteri, tra cui l'iconica manipolazione dell'energia, il teletrasporto e la super-forza. Il personaggio ha debuttato come anti-eroe, ma è forse meglio conosciuto per essere stato un membro fondatore dei Vendicatori della West Coast, cosa che lo ha portato a lavorare come attore e stuntman a Hollywood.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che le riprese di Wonder Man partiranno a breve.