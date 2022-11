Wonder Man: Bob Odenkirk è in trattative per un ruolo nella serie Marvel?

Si inizia a parlare sempre di più di Wonder Man, nuova serie targata Marvel Studios. Sono iniziate a girare le prime voci riguardo un possibile cast. Secondo fonti affidabili, Bob Odenkirk sarebbe in trattative per un ruolo non ben specificato nella serie con protagonista Yahya-Abdul Mateen II.

I Marvel Studios non vogliono fermarsi. A confermarlo sono le continue serie in produzione su personaggi che, ormai da decenni, fanno parte del mondo fumettistico da cui traggono le loro storie. Wonder Man, nonostante sia un eroe (e villain) meno conosciuto, potrebbe tranquillamente suscitare l'attenzione dei fan soprattutto grazie alla sua storia. Simon Williams è, infatti, un attore e questo potrebbe dare modo di realizzare un prodotto metacinematografico.

Dopo l'annuncio di Yahya-Abdul Mateen II come Wonder Man, sono ritornati in auge diversi rumor riguardanti un possibile regista. Nel 2021 trapelarono notizie riguardo l'interessamento di Destin Daniel Cretton nel progetto, nonostante non sia stato ancora confermato. Si continua a parlare però degli attori che potrebbero essere chiamati per partecipare a Wonder Man. Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni riguardo il coinvolgimento di Bob Odenkirk. L'attore, noto per il ruolo di Saul Goodman in Better Call Saul, potrebbe vestire un ruolo molto particolare all'interno della serie.

In uno dei tantissimi universi Marvel esplorati nei fumetti, Wonder Man è un attore di Hollywood. Con lui viene presentato anche il suo manager Neal Saroyan. Il personaggio, nel corso della narrazione, ha una svolta malvagia cercando di strumentalizzare Williams e i suoi poteri per un suo guadagno personale. Un ruolo del genere si porrebbe perfettamente il linea con i personaggi che Odenkirk ci ha raccontato nel corso della sua carriera.

Nella serie dovrebbe tornare anche una vecchia conoscenza dell'MCU. Ben Kingley vestirà nuovamente i panni di Trevor, attore da strapazzo comparso sia in Iron Man 3 che in Shang Chi. Kingley ha parlato di Wonder Man e come il progetto potrà essere qualcosa di innovativo nel modo di raccontare "il cinema nel cinema". Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!