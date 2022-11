Wonder Man risolverà un grosso mistero di WandaVision? I fan ci sperano

Solamente pochi giorni fa è stato confermato il coinvolgimento di Yahya Abdul-Mateen II come protagonista della serie dei Marvel Studios interamente dedicata a Wonder Man e in arrivo prossimamente su Disney+. Dal momento dell'annuncio, i fan si sono sbizzarriti sulla possibile trama dello show e hanno ipotizzato un collegamento con WandaVision.

Il Jimmy Woo di Randall Park è stato inizialmente attirato a Westview da un caso di persona scomparsa legato alla protezione dei testimoni federali, per poi trovarsi coinvolto in una situazione molto più grande di lui che minacciava di lacerare il tessuto stesso della realtà. Nel corso della stagione si sono susseguite innumerevoli teorie da parte dei fan su chi potesse essere quella persona scomparsa, solo che WandaVision non lo ha mai rivelato...

WandaVision al momento non avrà una seconda stagione, ma i Marvel Studios hanno già annunciato due spin-off della serie: Agatha: Coven of Chaos e Vision Quest, che riporterà Paul Bettany nel MCU nei panni di Visione, nello specifico in quelli del Visione Bianco, che avevamo lasciato alla fine di WandaVision, dato che il Visione originale è morto in Avengers: Infinity War e non può più essere riportato in vita. Tuttavia, anche l'annuncio di Wonder Man ha fatto scattare sull'attenti i fan.

Infatti, gli utenti di Reddit si stanno domandando se Simon Williams possa essere il motivo per cui Jimmy Woo è stato incaricato di indagare sulla cittadina di Westview. Mentre alcuni pensano si trattasse solo di un espediente narrativo per dare il via a WandaVision, altri si rifiutano di credere che il team creativo abbia scelto di ignorare qualcosa su cui i fan avrebbero cominciato a speculare da subito.

Ma chi è Wonder Man? Il personaggio ha una lunghissima storia a fumetti, che corre fino al lontano 1964, nel numero 9 di "Avengers", ma è spesso stato relegato a ruoli secondari negli albi della Casa delle Idee, se non altro per via del suo background piuttosto complesso, che lo ha persino portato a combattere contro i Vendicatori insieme al Barone Zemo.