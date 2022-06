'Wonder Man potrebbe essere una presa in giro di Hollywood': il report sulla serie MCU

Grande eccitazione alla notizia, solo di ieri, che il Marvel Cinematic Universe potrebbe accogliere a breve una serie in sviluppo sul personaggio di Wonder Man. Per chi non conoscesse il personaggio, uno stimabile giornalista di Variety ha una report molto interessante sui contorni del progetto. Sarà la satira definitiva a Hollywood e MCU?

A essere sinceri, il report in questione non citava anche il Marvel Cinematic Universe come possibile oggetto di satira da parte di uno dei suoi ultimissimi progetti. Ma considerando che la Casa di Topolino e quella di Kevin Feige più nel particolare si stanno facendo espressione della Hollywood più commerciale e da blockbuster high budget, in un certo senso una satira contro gli studios ne includerebbe anche una contro la stessa Marvel Studios. Il progetto in questione è il Wonder Man di recentissimo annuncio, attualmente in sviluppo per il piccolo schermo di Disney+.

Non si sa ancora nulla del progetto, meno ovviamente il background del personaggio per come ci viene presentato nei fumetti: mandato in bancarotta dalle Stark Industries, sfrutterà i poteri offerti dal Barone Zemo per combattere gli Avengers. Ma ben presto farà svolta di campo, abbandonando il ruolo di antieroe e schierandosi dalla parte dei super. Ciò che più interessa però nella biografia del personaggio è il suo passato metatestuale come attore e stuntman di professione. Il che si presterebbe benissimo, secondo Joe Otterson di Variety, a una satira metafilmica su Hollywood e dintorni.

Di seguito il suo tweet, che trovate anche in calce all’articolo: “Ho sentito inoltre che questa serie potrebbe essere una satira di Hollywood, ma non è confermato al 100%. Avrebbe senso considerando il passato di Wonder Man come attore e stuntman nei fumetti”. Questo non sarebbe il primo prodotto “paradossale” nato di recente all’interno del Marvel Cinematic Universe: basti pensare alle contraddizioni dietro al successo di Moon Knight.