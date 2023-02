Wonder Man, uno dei più grandi registi di sempre esordirà nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo il recente annuncio della nuova regista di Wonder Man, torniamo a parlare di una delle prossime serie tv dei Marvel Studios in lavorazione per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus grazie alle ultime novità in fatto di casting.

Pochi giorni dopo aver riferito che Demetrius Grosse aveva firmato per il cast di Wonder Man, infatti, il noto insider del settore Daniel RPK ha dato notizia di due new entry per la serie, una delle quali a dir poco clamorosa: la prima è Lauren Glazier, attrice di Tales of the Walking Dead, ma l'altra - tenetevi forte - è nientemeno che Werner Herzog, uno dei più grandi registi della storia del cinema: chi conosce la sua carriera sa che l'autore tedesco (anzi, bavarese, come spesso ci tiene a sottolineare) ha sempre amato passare di tanto in tanto anche davanti alla cinepresa, e spesso a Hollywood negli ultimi anni ha interpretato diversi ruoli da villain, come quelli in The Mandalorian e in Jack Reacher con Tom Cruise.

Per il suo ruolo, così come per quello di Lauren Glazier, non sono stati forniti ulteriori dettagli, dunque per il momento vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa di prossimi aggiornamenti: lo show dovrebbe entrare in produzione ad aprile, quindi è probabile che novità ufficiali non si faranno attendere troppo.

Ricordiamo che la serie di Wonder Man è scritta da Andrew Guest e creata da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli che per i Marvel Studios dirigerà anche Avengers: The Kang Dynasty. La storia introdurrà nel MCU uno dei personaggi più famosi della Marvel Comics, Simon Williams, interpretato da Yaha Abdul-Mateen II, e dovrebbe uscire tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.