Wonder Man: Ed Harris si unisce al cast della nuova serie dei Marvel Studios

Secondo quanto rivelato dall'insider Jeff Sneider durante il podcast The Hot Mic, Ed Harris si sarebbe unito al cast di Wonder Man, la serie dei Marvel Studios che avrà come protagonista Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams. Lo show è stato descritto finora come una grande satira di Hollywood in un mondo in cui i supereroi sono realtà.

Harris, noto per i suoi ruoli in Westworld e Top Gun: Maverick, dovrebbe interpretare Neal Saroyan, l'agente di Simon Williams / Wonder Man (Yahya Abdul-Mateen II). Se Harris finirà per unirsi a Wonder Man, reciterà anche accanto a Demetrius Grosse, il quale è stato confermato nel ruolo del Tristo Mietitore, oltre che a Lauren Glazier in un ruolo al momento sconosciuto e Ben Kingsley di ritorno nel ruolo di Trevor Slattery dopo le sue partecipazioni a Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

La serie sarà diretta da James Ponsoldt, dietro la macchina da presa in The Spectacular Now e più recentemente nella serie Apple TV+ Shrinking, Stella Meghie di The Photograph e Destin Daniel Cretton, futuro regista di Avengers: The Kang Dynasty, che dirigerà e produrrà la serie grazie al suo consolidato sodalizio con i Marvel Studios.

Wonder Man era in procinto di fare un cameo in Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017, con lo sceneggiatore e regista James Gunn che aveva affidato il ruolo a Nathan Fillion. Il Wonder Man di Fillion sarebbe dovuto apparire brevemente in una serie di poster di un film durante una sequenza ambientata sulla Terra, ma alla fine è stato tagliato.

"[Wonder Man] sarà sicuramente influenzato dai fumetti. Una delle cose che ci entusiasmano è che sarà molto particolare. Non assomiglierà a nulla che abbiate già visto nel MCU", aveva dichiarato in precedenza il vice presidente dei Marvel Studios Stephen Broussard. "E il tipo di storie che possiamo raccontare su Disney+. Come lo streaming, la narrazione a puntate è un'arma totalmente diversa. Quindi, ci stiamo divertendo un mondo a realizzarla".