Wonder Man, iniziate le riprese della nuova serie Marvel?

Dal profilo Instagram del regista Destin Daniel Cretton sembrano giungere novità per quanto riguardi le riprese di Wonder Man, nuova serie Marvel destintata a essere distribuita sulla piattaforma streaming Disney+.

Il personaggio di Wonder Man nasce nel lontano 1964 nei fumetti Marvel come un villain degli Avengers a cui da un certo punto in avanti si unirà aiutando il gruppo di supereroi nella propria battaglia a difesa del multiverso.

Nelle pagine degli albi Wonder Man acquisisce i suoi poteri grazie all’intervento del Barone Zemo che gli chiede di infiltrarsi nella squadra dei Vendicatori tenendolo sotto scacco con un antidoto necessario a bloccare gli effetti letali della sua mutazione. Per chi fosse interessato a conoscere meglio la storia del personaggio creato da Stan Lee lasciamo un articolo che descrive le vicende legate a Wonder Man.

Un post Instagram del produttore della serie Destin Daniel Cretton lo vede alle prese con un color checker in quello che sembra un chiaro messaggio riguardo l’inizio delle riprese dello show che vedrà nel ruolo del protagonista l’attore Yahya Abdul-Mateen II.

Per quanto ancora non si abbiano informazioni su un’eventuale data d’uscita della serie sembra che con tutta probabilità dovremo aspettare fino al 2025 per vedere l’eroe in azione.

In attesa di ulteriori informazioni a riguardo, vi lasciamo con l’indiscrezione che vorrebbe anche Ed Harris nel cast di Wonder Man.