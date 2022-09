Wonder Man: Ben Kinglsey parla del primo esperimento metafilmico nel MCU

Il personaggio di Wonder Man, non per forza il più conosciuto, è sempre stata una delle operazioni più metatestuali dei fumetti Marvel. Ora si prepara a una serie MCU in cui da attore e stuntman squattrinato diventerà un super. E quale luogo migliore per far tornare anche il Trevor Slattery di Ben Kingsley, attore nella realtà e finzione.

Tanti, tantissimi aggiornamenti dal lato Marvel Studios dopo le ultime giornate al D23 di Anaheim. Molte delle prossime serie in arrivo, in produzione o in sviluppo hanno ottenuto trailer, trame o nuovi attori: una new entry in Loki da Indiana Jones, ma anche il primo trailer esclusivo di Ironheart e la trama svelata di Armor Wars, che si pensava a rischio cancellazione fino a qualche settimana fa.

Il fatto è che nuovi eroi si prendono sempre più spazio in sostituzione delle vecchie formazioni. Fra le conferme più sconvolgenti di Kevin Feige, il fatto che gli Avengers non esisteranno più, sostituiti dai Thunderbolts. Fra loro, Red Guardian promette un futuro radioso secondo David Harbour. Lo stesso sarebbe potuto valere per Wonder Man, la serie di cui si vocifera già da un po’ ma che non ha ottenuto grandi aggiornamenti dal D23. Solo Ben Kingsley, che farà il suo ritorno nella serie, si è speso in un’intervista con Variety.

L’attore, che ha interpretato a sua volta il performer Trevor Slattery in Iron Man 3 prima e in Shang-Chi dopo, è perfetto per una serie su Wonder Man, attore e stuntman deciso a sfondare a Hollywood ma che si ritroverà invece grandi responsabilità fra capo e collo, dopo aver ottenuto i poteri. L’approccio metacinematografico è evidente, pare che Kevin Feige lo stia pensando come una pariodia di Hollywood e proprio Kinglsey ha commentato questo aspetto.

L’attore ha detto: "Se posso parlare umilmente come artista e artigiano, penso che il nostro ruolo sia quello di sorprendere e rinfrescare costantemente l’immaginazione degli spettatori. Quindi spero di continuare a sorprendere e rinfrescare costantemente anche in questa nuova serie, che parla molto di questo". In un certo senso, Kingsley ha parlato della missione stessa di un attore, tema che sarà cruciale nella serie MCU in sviluppo. Voi quali aspettative avete? Ditecelo nei commenti!