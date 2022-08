Wonder Man: Ben Kingsley è pronto a tornare con Trevor Slattery nella serie del MCU!

La Marvel ha recentemente annunciato l'arrivo di una serie su Wonder Man, che vedrà la collaborazione del regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton con lo sceneggiatore di Brooklyn Nine-Nine Andrew Guest. Adesso, secondo quanto dichiarato da Variety, un attore si sarebbe aggiunto al cast: si tratta del premio Oscar Ben Kingsley.

L'attore riprenderà il ruolo di Trevor Slattery nella serie. Non si tratta di una novità, perché è già apparso in Iron Man 3 nel ruolo del Mandarino, ed è stato il cattivo principale poi messo all'angolo da Tony Stark. Slattery ha poi fatto un ritorno nel recente Shang-Chi e la Leggende dei Dieci Anelli, dove ha invece ha avuto un ruolo positivo collaborando con il protagonista. Proprio qui è stato imprigionato dal Mandarino Xu Wenwu, ed è poi tornato nel cortometraggio All Hail the King, che lo ha seguito in prigione e ha poi mostrato il suo rilascio, opera proprio di uno dei soci di Wenwu.

L'attore è ora pronto a tornare in Wonder Man, serie che seguirà Simons Williams, un rampollo di un ricco industriale, la cui azienda ha perso contro la Stark Industries di Tony. O almeno, così è nei fumetti. Williams va così a lavorare per il cattivo Baron Zemo che gli regala dei talenti ionici, ovvero una forza estrema. Nei comics il personaggio è inizialmente un avversario degli Avengers, ma poi si allea con loro. Sarà sicuramente interessante scoprire come si inserirà nell'affollato panorama Marvel. Una piccola anticipazione fa però ben sperare: sembra infatti che Wonder Man prenderà in giro Hollywood e i suoi meccanismi!