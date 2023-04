Wonder Man: Ben Kingsley è ancora Trevor Slattery nelle foto dal set della serie Marvel

Con l'inizio delle riprese di Wonder Man confermato, sono fioccate in rete le prime immagini dal set che mostrano il ritorno di Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery. Il personaggio, che ha fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe in Iron Man 3, ha poi fatto ritorno successivamente in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

In precedenza, era già stato detto che Wonder Man, serie che avrà per protagonista Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams/Wonder Man, sarebbe stata una sorta di parodia al mondo di Hollywood, una Hollywood all'interno del Marvel Cinematic Universe in cui i supereroi sono realtà e non un genere cinematografico. Così come anche il ritorno di Kingsley nel ruolo dell'attore Slattery era già stato anticipato. Come mostrano le immagini dal set, Kingsley manterrà più o meno il look che gli avevamo visto sfoggiare nel film su Shang-Chi.

Creato da Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck e apparso in Avengers #9 del 1964, Wonder Man era un cattivo che poi è diventato un eroe dotato di una serie di superpoteri, tra cui l'iconica manipolazione dell'energia, il teletrasporto e la super forza. Il personaggio è forse più noto per essere stato uno dei membri fondatori dei Vendicatori della Costa Ovest, dove lo abbiamo visto lavorare come attore e stuntman a Hollywood.

Nei fumetti, Wonder Man ha un legame unico sia con Wanda Maximoff / Scarlet Witch che con Visione, essendo come un fratello per l'androide. È diventato anche l'interesse amoroso di Wanda dopo lo smantellamento di Visione durante la storyline "Vision Quest". Non sembra quindi essere affatto una coincidenza che i Marvel Studios stiano sviluppando una serie su Vision Quest.

Wonder Man vedrà nel cast anche da Demetrius Grosse nel ruolo del Tristo Mietitore e da Lauren Glazier in un ruolo attualmente sconosciuto. La serie sarà diretta da James Ponsoldt di The Spectacular Now e Shrinking, Stella Meghie di The Photograph e Destin Daniel Cretton che successivamente si occuperà anche della regia di Avengers: The Kang Dynasty.

Non è ancora chiara la data d'uscita di Wonder Man su Disney+.