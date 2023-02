Wonder Man, la Marvel conferma che la serie è in arrivo: 'Sarà una storia davvero unica'

Sebbene il progetto sia noto a tutti i fan, finora la serie televisiva su Wonder Man non era mai stata confermata ufficialmente dai Marvel Studios, almeno finora. A margine della promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il produttore Stephen Broussard ha confermato lo show con protagonista Yahya Abdul-Mateen II, svelando alcuni dettagli.

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, Broussard ha parlato del prossimo progetto in arrivo: "Destin sta facendo uno show televisivo per noi chiamato Wonder Man. Penso che sia là fuori nel mondo". Più avanti nella conversazione, il produttore ha detto che lo show sarà influenzato dalle trame dei fumetti e che dovrebbe risultare davvero unico rispetto alle altre storie del MCU che lo hanno preceduto.

"[Wonder Man] sarà sicuramente influenzato dai fumetti. Una delle cose che ci entusiasmano è che sarà davvero unico. Non assomiglierà a nulla che abbiate già visto nel MCU", ha rivelato Broussard. "E il tipo di storie che possiamo raccontare su Disney+, cosa che finora è stata divertente. Come lo streaming, la narrazione a puntate è una risorsa totalmente diversa. Quindi, ci stiamo divertendo un mondo a realizzarlo".

Una recente indiscrezione - da prendere con le pinze perché tutt'altro che confermata - ha paragonato il tono dello show a quello di Barry della HBO, un paragone di cui i fan di quella serie e del MCU dovrebbero essere molto entusiasti, se si rivelasse esatto. In pratica, la serie potrebbe rispondere alla domanda: "Com'è il mondo di Hollywood nel MCU, se i supereroi esistono veramente?".

La produzione di Wonder Man inizierà a fine marzo/inizio aprile e durerà fino ad agosto, il che significa che dovrebbe potersi inserire da qualche parte nella programmazione streaming dei Marvel Studios per il 2024 con il suo arrivo su Disney+.

Come detto, alla regia di Wonder Man ci sarà Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e futuro regista di Avengers: The Kang Dynasty (oltre che del sequel ancora senza titolo di Shang-Chi).