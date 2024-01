Wonder Man, prime foto dal set per la nuova serie tv Marvel: ripartono le riprese

Nonostante la marea di produzioni su cui attualmente l'universo cinematografico Marvel è a lavoro, quest'ultimo riesce nonostante tutto a tenere un ritmo costante, in modo da garantire al suo pubblico, salvo alcuni ritardi, tutto ciò che ha promesso di far arrivare nelle sale nei tempi prestabili. Tra questi lavori ci sarà anche Wonder Man.

Sembra infatti che, nonostante il film sia stato gravemente colpito dallo sciopero degli attori e sceneggiatori, riuscirà comunque ad arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Ciò avverrà in maniera del tutto inaspettata, almeno stando ad alcune voci che in tempi recenti davano la pellicola come "ufficialmente" cancellata da parte dei Marvel Studios, a causa dei costi eccessivi a livello produttivo.

Tuttavia alcune foto che sono state caricate su X pochi giorni fa, confermano che Wonder Man è ancora vivo e che non accenna ad arrestare neanche per idea.

Gli scatti pubblicati, che potete vedere andando in calce a questa notizia, ci rivelano anzitutto i set in cui si stanno attualmente svolgendo le riprese, ed in particolare mostrano, quello che sembra almeno, l'allestimento di una sorta di premiere cinematografica dedicata al personaggio.

Sicuramente ne sapremo di più in futuro, voi che ne pensate?