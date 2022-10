Wonder Man, protagonista clamoroso per la nuova serie MCU: sarà Yahya Abdul-Mateen II

Allo scorso D23 si era finalmente iniziato a parlare di Wonder Man, folle progetto metacinematografico per la serialità MCU, forse uno dei più interessanti da tempo. Ma nessun aggiornamento è seguito. Ora la serie ingrana una nuova marcia con il suo protagonista, anche se tutti scommettevano su tutt'altro attore.

Un’altra stella nascente – nascente già da un po’ in realtà – lascia la DC in favore del Marvel Cinematic Universe. Stiamo parlando del talentuosissimo Yahya Abdul-Mateen II, uno dei volti più apprezzati nel panorama attoriale afroamericano recente. Passa cioè dal vestire i panni di un Black Manta dimenticabile in un film evitabile (Acquaman), a quelli di un anti-eroe che promette grandi cose all’interno dell’MCU. Sicuramente un tono inedito per l’universo cinematico.

Uno degli ultimi report su Wonder Man ce lo presentava come una possibile satira metacinematografica di Hollywood, tenendo conto del particolarissimo background del personaggio: il suo passato metatestuale come attore e stuntman di professione. Ma chi c’è dietro a Wonder Man? Creato dallo scrittore Stan Lee e dagli artisti Don Heck e Jack Kirby, il personaggio è stato introdotto per la prima volta nella Marvel Comics nel 1964 tramite The Avengers #9. Il personaggio altrimenti noto come Simon Williams è il figlio dell'industriale Sanford Williams e assume il controllo della sua azienda militare dopo la sua morte, vedendo i suoi successi limitati quando entra in concorrenza con le Stark Industries di Tony Stark.

Il giovane Williams acquisisce superpoteri basati sugli ioni, inclusa la super forza, mentre lavora sotto il malvagio Barone Zemo e si afferma come antagonista degli Avengers, anche se in seguito decide di entrare a far parte della stessa squadra di supereroi. L’unico altro dettaglio in nostro possesso sulla serie riguardava un altro nome del cast: anche Ben Kingsley ritornerà in Wonder Man con il personaggio Trevor Slattery già visto in Iron Man 3.

