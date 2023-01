Wonder Man: ecco quando partiranno le riprese della serie MCU!

Dopo l'inizio delle riprese dello spin-off di WandaVision Agatha: Coven of Chaos, sembra proprio che la produzione di Wonder Man sarà una delle prossime a partire.

Infatti, secondo l'ultimo numero di Production Weekly, le riprese della prossima serie Disney+ inizieranno a marzo 2023 sotto il titolo provvisorio "Callback". Lo show è stato annunciato per la prima volta nel giugno 2022 e vedrà Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo del protagonista. Prodotta dal regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton, la trama della serie non è stata ancora rivelata.

In generale, la prima parte del 2023 sarà piuttosto impegnativa per i Marvel Studios, con tre serie e tre film che inizieranno la produzione nei prossimi mesi. Le date di inizio di Daredevil: Born Again, Captain America: New World Order, Deadpool 3 e Thunderbolts sono state fissate rispettivamente per febbraio, marzo, maggio e giugno 2023.

Creato dallo scrittore Stan Lee e dagli artisti Jack Kirby e Don Heck, Simon Williams/ Wonder Man è apparso per la prima volta in The Avengers # 9 del 1964 come attore e figlio di un ricco industriale. Inizialmente raffigurato come un supercriminale, Wonder Man è stato successivamente uno dei membri fondatori dei Vendicatori della West Coast.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che la data di uscita di Wonder Man potrebbe essere stata svelata poche settimane fa.