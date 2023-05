Wonder Man: le riprese della serie Marvel interrotte dallo sciopero della WGA

Dopo che l'inizio delle riprese di Wonder Man era stato finalmente annunciato un mese fa, la produzione ha sospeso tutto a causa delle proteste degli sceneggiatori della WGA attualmente in sciopero, che nei giorni scorsi hanno assediato le location della serie Marvel rendendo di fatto impossibile continuare. Riprenderanno alla fine dello sciopero.

Un video condiviso su Twitter mostra Hasan Piker e il comico e organizzatore sindacale Adam Conover fuori dal set della prossima serie Disney+ della Marvel, Wonder Man. Piker ha spiegato che se ci sono "più di due persone con un picchetto", il sindacato Teamsters non potrà portare i suoi camion sul set. "È un problema enorme per la produzione", ha detto. "Ci sono camion per il trucco, rimorchi, tutta una serie di cose diverse che devono entrare per far lavorare correttamente le persone sul set e lo scopo di tutto questo è impedire che ciò accada".

La produzione di Wonder Man è iniziata verso la fine di marzo e, secondo quanto riferito, sarà uno degli show più lunghi dei Marvel Studios su Disney+, con una prima stagione di 10 episodi (la più lunga rimane Daredevil: Born Again con 18 episodi). La serie non ha ancora una data di uscita e con le riprese interrotte, la Disney perderà qualche centinaia di migliaia di dollari per l'affitto della location, per l'attrezzatura, per tutte le persone, e questo si ripercuoterà sul loro bilancio. Piker ha aggiunto: "Più ne chiudiamo, prima finirà lo sciopero".

Nelle scorse settimane Ben Kingsley era stato visto sul set della serie, in cui riprenderà i panni dell'attore Trevor Slattery, già interpretato in Iron Man 3 e in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Anche il Tonight Show di Jimmy Fallon è stato chiuso per via dello sciopero, mentre altre serie come Andor e Gli Anelli del Potere 2 continueranno a girare, dato che le sceneggiature erano state già consegnate prima.