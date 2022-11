Wonder Man, rivelato il numero di episodi della serie MCU: sarà lunga?

Arriva la nuova serie MCU su Wonder Man, primo progetto metafilmico nel MCU, di cui si era già ampiamente parlato nello scorso D23. Da poco è arrivata la notizia del numero ufficiale della serie.

Secondo DanielRPK, Wonder Man avrà sei episodi. Attualmente è il numero standard per la maggior parte delle serie Marvel: basti pensare a Moon Knight e Ms. Marvel, entrambe serie da sei episodi. Ormai però non sembra più un numero scontato, dato che WandaVision, What If...? e She-Hulk- Attorney at Law ne hanno avute ben 9, numero riconfermato anche per la nuova serie Agatha: Coven of Caos in arrivo, che tra l'altro potrebbe diventare la serie più lunga della MCU, anche se probabilmente se la batterà con Daredevil: Born Again (che avrà ben 18 episodi!).

Per chi non lo sapesse, Yahya Abdul-Mateen II sarà Wonder Man, attore recentemente protagonista dei film horror Candyman e Us, anti-eroe in Acquaman e W.D. Wheeler in The Greatest Showman. La data ufficiale d'uscita della serie non è ancora nota, ma almeno abbiamo qualche coordinata sulla trama generale: Simon Williams (Wonder Man) sarà il centro della storia. Nei fumetti si narra che, a causa di problemi economici che faranno entrare in crisi la famiglia del protagonista, Wonder Man stipulerà un patto con Barone Zemo, il quale gli conferirà poi poteri strabilianti. Simon diventa quindi un anti-eroe che combatte contro gli Avengers, ma che alla fine si unisce a loro.