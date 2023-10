Wonder Man, la nuova serie Marvel è stata cancellata? Gli ultimi rumor

Non è certo un momento d’oro per le produzioni della Marvel e per i cinecocomic più in generale, visti i tanti fiaschi tanto delle produzioni televisive quanto di quelle cinematografiche. L’ultimo rumor riguardante la Casa delle Idee vorrebbe la cancellazione della serie tv Wonder Man, basata sul personaggio creato da Stan Lee.

Dopo aver parlato dell’interruzione delle riprese di Wonder Man dovuta allo sciopero degli sceneggiatori, torniamo a parlare dello show per riportare le indiscrezioni che parlano della cancellazione del prodotto da parte dei Marvel Studios.

La notizia è trapelata in un episodio del podcast The Watch in cui si è discusso insieme a Joanna Robinson del futuro e dell’evoluzione del Marvel Cinematic Universe.

Gli appassionati di cinecomic, stando ai commenti su Twitter sotto la notizia, sembrano aver preso l’indiscrezione come qualcosa di positivo, rimarcando la propria speranza che la Marvel stia decidendo di evitare una sovrabbondanza di prodotti eliminando quelli inutili o meno importanti per concentrarsi sulle opere di punta e, allo stesso tempo, per dare dignità anche ai personaggi meno noti, presentandoli nei film principali legati ai vari franchise.

Quella che abbiamo riportato è, al momento, soltanto un’indiscrezione di cui non c’è stata ancora alcuna conferma, e invitiamo, in tal senso, a prendere la cosa con la dovuta cautela.

In attesa di capire quale sarà il destino della serie, vi lasciamo alla storia di Wonder Man e ai suoi legami con gli altri personaggi del Marvel Cinematic Universe.