Wonder Man: svelata la possibile finestra di rilascio della serie MCU!

E' in arrivo la nuova serie su Wonder Man, show dei Marvel Studios incentrato sulla figura di Simon Williams e prodotto dal regista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton.

Attualmente in fase di sviluppo, sembra proprio che il progetto farà parte delle Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, che come ben sapete partirà ufficialmente a febbraio con l'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Sebbene una data di uscita non sia stata ancora rivelata, gli ultimi aggiornamenti potrebbero aiutarci a fare chiarezza sulla finestra di rilascio delle serie. Secondo la Writers Guild of America, la pagina dedicata ad Andrew Guest (Head Writer di Wonder Man) fisserebbe il lancio dello show al 2023-2024.

Per ora, sappiamo che nel 2024 arriverà su Disney Plus Daredevil: Born Again, l'attesa serie dei Marvel Studios con protagonista Charlie Cox, che sarà composta da ben 18 episodi. Wonder Man, che sarà invece composta da 6 episodi, potrebbe quindi debuttare nella seconda metà del 2023 o all'inizio del 2024.

Yahya Abdul-Mateen II sarà Wonder Man, attore che abbiamo visto recentemente protagonista dei film horror Candyman e Us, anti-eroe in Acquaman e W.D. Wheeler in The Greatest Showman. I maggiori dettagli riguardanti la trama delle serie non sono stati ancora rivelati.

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!