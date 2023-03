Wonder Man: la nuova trama della serie Marvel svela: 'Sarà una satira di Hollywood'

Dopo i vari annunci che l'hanno accompagnata in queste ultime settimane, sembra sia tutto pronto per l'inizio delle riprese di Wonder Man, la nuova serie dei Marvel Studios con protagonista Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams. Adesso, una nuova trama della serie in arrivo su Disney+ ha svelato il particolarissimo tono che avrà.

Nonostante non faccia parte di nessuna delle grandi presentazioni estive dei Marvel Studios (SDCC e D23), Wonder Man dovrebbe iniziare le riprese principali a fine marzo o inizio aprile. Per questo motivo, la serie ha fatto parlare di sé negli ultimi tempi, mentre il cast iniziava a delinearsi, e ora è di nuovo al centro dell'attenzione perché l'insider Daniel RPK ha svelato una potenziale logline per il progetto. In precedenza, Wonder Man è stato descritto come una satira hollywoodiana e le nuove informazioni fornite da RPK sembrano essere in linea con questo concetto.

Basato sul personaggio di Wonder Man, uno dei più antichi della Marvel, introdotto per la prima volta nel 1964 sulle pagine di Avengers n. 9. Conosciuto come Simon Williams, un attore e stuntman famoso. In poche parole, è la storia di due attori che lottano per sfondare nella Hollywood del MCU, [ponendo] la grande domanda: che aspetto ha Hollywood in un mondo in cui i supereroi sono reali?

Yahya Abdul-Mateen II sarà Simon Williams, alias Wonder Man, e dividerà lo schermo con Ben Kingsley, che riprenderà il ruolo di Trevor Slattery (probabilmente l'altro attore in difficoltà) nel progetto. Se Slattery è l'altro attore, ci si chiede in quale punto della timeline del MCU rientrerà la serie. L'ultima volta che è stato visto, Slattery sembrava aver scelto di rimanere a Ta Lo con l'amico Morris dopo aver trascorso buona parte del decennio in prigione o come prigioniero di Wenwu dopo aver interpretato il Mandarino per volere di Aldrich Killian.

Ricordiamo che Wonder Man è una serie creata e supervisionata da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e del prossimo Avengers: The Kang Dynasty. Da poco è stato confermato l'ingresso di Stella Meghie come regista.