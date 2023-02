Wonder Man: il villain della serie Marvel sarà Grim Reaper, già trovato l'interprete?

Dopo la conferma che la serie su Wonder Man è in arrivo su Disney+, arrivano nuovi interessanti indiscrezioni sullo show che vedrà protagonista Yahya Abdul-Mateen II e soprattutto su quello che dovrebbe essere il villain della storia. A quanto emerge dagli ultimi rumor, lo studio avrebbe puntato su Grim Reaper per il villain principale dello show.

Secondo Daniel Richtman, insider del settore, i Marvel Studios sarebbero in trattative con l'attore Demetrius Grosse per interpretare Grim Reaper in Wonder Man. Grosse è noto per essere apparso in serie come Fear the Walking Dead e The Rookie e in film come Rampage e 13 Hours. È anche apparso in un episodio di Lovecraft Country, dove tra i protagonisti c'era Jonathan Majors, ovvero Kang il Conquistatore del Marvel Cinematic Universe.

Proprio come la sua controparte a fumetti, Grim Reaper si chiamerà Eric Williams e sarà sia il fratello che l'arcinemico di Simon Williams alias Wonder Man. Vale anche la pena di notare, inoltre, che il Grim Reaper della Marvel non era un essere spirituale, ma piuttosto un supercriminale con una falce high-tech al posto della mano. Tuttavia, alcune versioni del personaggio nei fumetti sono in grado di praticare la necromanzia e di lanciare illusioni.

Il personaggio ha già fatto una sorta di "cameo" nel Marvel Cinematic Universe. All'inizio di WandaVision, il suo elmetto è visibile nell'intro animata che anticipa il secondo episodio della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Non dobbiamo dimenticare che ai Marvel Studios è in sviluppo anche la serie Vision Quest, che dovrebbe continuare la storia di Visione dove l'avevamo lasciata al termine proprio di WandaVision.

Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori sviluppi su questo show, già indicato come "unico" nel panorama del Marvel Cinematic Universe. A dirigere alcuni episodi di Wonder Man ci sarà James Ponsoldt, già dietro la macchina da presa di The Spectacular Now e della serie Apple Shrinking.