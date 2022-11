Wonder Man, dopo Yahya Abdul-Mateen II regista da urlo? È quello di Avengers 5!

Dopo il rapporto di ieri sul probabile protagonista d'eccezione che interpreterà Wonder Man nella futura serie MCU, spunta ora il nome di un possibile regista. È lo stesso di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nonché già nominato per Avengers: The Kang Dinasty. Ottime premesse!

Allo scorso D23 si era finalmente parlato di Wonder Man, intrigante progetto metacinematografico per il piccolo schermo MCU, forse uno dei più interessanti da tempo. Ma nessun aggiornamento era seguito. Ora la serie ingrana una nuova marcia con tutti i principali nomi che dovrebbero servire alla regia, alla sceneggiatura e al cast. Solo ieri infatti, un rapporto rimbalzato da Deadline affermava con un certo grado di sicurezza che Yahya Abdul Mateen II sarà Wonder Man.

Uno degli ultimi report su Wonder Man ci presentava il personaggio come una possibile versione satirica e metacinematografica di Hollywood, visto il suo patricolarissimo background biografico: il suo passato come attore e stuntman di professione. Ma Wonder Man, alias Simon Williams, è anche il figlio dell’industriale Sanford Williams, che dopo la sua morte porta il figlio ad assumerne l’azienda militare, trovandosi però in concorrenza e finendo in bancarotta a causa delle Stark Industries. Per questa ragione, sarà momentaneamente alleato del Barone Zemo contro gli Avengers, per poi passare dal lato dei buoni.

Secondo quanto anticipato da questa tornata di rapporti, per girare “uno o più episodi” potrebbe essere chiamato come titolare Destin Daniel Cretton, già dietro a Shang-Chi e in futuro al quinto capitolo degli Avengers. Nonostante la tiepida accoglienza europea del film MCU pensato soprattutto per attrarre nuovo pubblico a Oriente, potrebbe essere una prova interessante per Cretton, anche se da calendario potrebbe arrivare prima il nuovo capitolo sugli Avengers. Infine si fa un nome per lo sceneggiatore capo della script room: dovrebbe essere Andrew Guest di Brooklyn Nine-Nine.

