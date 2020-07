Wonder Woman 1894, Patty Jenkins: 'Serie spin-off animata? Sì, ma non la dirigerò io'

Che Wonder Woman sia attualmente uno dei personaggi (forse il personaggio) più popolari di casa DC non lo scopriamo oggi: il film con Gal Gadot è stato uno dei pochi lavori del DC Extended Universe non stroncati da critica e fan, e la perfetta simbiosi tra attrice e personaggio non ha fatto che aumentare l'attesa per il sequel in arrivo.

Il materiale a cui attingere, però, non finisce certo qui: la storia di Diana Prince e delle Amazzoni è sicuramente interessante e ricca di elementi da raccontare come si deve, ragion per cui è tutt'altro che esclusa la possibilità che si decida di approfondire la cosa.

Anzi, stando alle parole della regista Patty Jenkins l'idea è stata valutata eccome e potrebbe prendere la forma di una serie animata: "Non sarò io a dirigerla, presumibilmente. M'impegnerò con tutte le mie forze a non farlo. Non sarà facile. Ma io e Geoff Johns abbiamo buttato giù la storia, abbiamo lanciato l'amo ed ora lasceremo che le cose vadano da sé. Sicuramente farò da produttrice" ha spiegato la regista di Wonder Woman 1984.

Insomma, l'idea sembra essere piuttosto concreta: cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Una nuova immagine di Wonder Woman 1984, intanto, ci ha mostrato le Olimpiadi delle Amazzoni; Gal Gadot, dal canto suo, si è detta convinta che Wonder Woman 1984 non sia un sequel.