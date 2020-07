Wonder Woman: meglio Baby Yoda o Gal Gadot? Pedro Pascal fa la sua scelta

Pedro Pascal ha la fortuna di lavorare con moltissimi attori di spessore, ma chi è il suo collega preferito tra la splendida Gal Gadot di Wonder Woman 1984 e Baby Yoda, star indiscussa di The Mandalorian?

Il quesito gli è stato posto da Entertainment Weekly e nonostante capiamo perfettamente l'affetto riservato per la tenera creatura di Star Wars, non ci sentiamo di condannarlo per la scelta fatta: "Sceglierei Gal tra tutte le creature dell'universo".

Nel rispondere alla divertente domanda non si è comunque dimenticato di elogiare il suo piccolo collega: "Comunque Baby Yoda non è poi così trasandato, è un bravo partner di scena. Inoltre, mi fa sentire molto alto... e utile".

Beh, gli attori moderni devono mettere in conto di dover lavorare anche con esseri inanimati, ma nonostante tutto sembra che si sia creata una certa sintonia tra i due. Niente a che vedere con un'attrice in carne ed ossa però, soprattutto se quell'attrice è Gal Gadot. In Wonder Woman 1984 Pascal interpreterà Maxwell Lord, che in qualche modo di alleerà con Cheetah e i due troveranno il modo di impensierire la potente Diana Prince.

Chi scegliereste tra Baby Yoda e Gal Gadot? Vi schierate con l'attore oppure la tenerezza del piccolo vince su tutto? Nel frattempo sono uscite delle nuove immagini di Wonder Woman e degli indizi che potrebbero aver svelato la causa del ritorno di Steve Trevor.