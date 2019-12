La Wonder Woman di Lynda Carter apparirà nel fumetto di Crisi sulle Terre Infinite

Continuano le notizie riguardo il fumetto tie-in di Crisi sulle Terre Infinite: questa volta scopriamo che una celebre supereroina farà la sua comparsa nelle pagine dell'opera che ci mostrerà la lotta dei personaggi DC contro l'Anti-Monitor.

Oltre al Lex Luthor di Gene Hackman e a Beppo The Super-Monkeys i fan dell'Arrowverse troveranno anche una sorpresa: stiamo parlando della Wonder Woman interpretata da Lynda Carter.

Nel corso delle pagine infatti la vedremo in azione mentre cerca di salvare gli abitanti del suo universo dai poteri del villain della serie, anche se non sappiamo ancora come si concluderà la sua lotta. L'inclusione di questo personaggio storico non può che far piacere a tutti i fan dei fumetti DC, anche se in molti avrebbero preferito una sua comparsa all'interno degli episodi dell'evento crossover. Le prime tre puntate hanno introdotto numerosi personaggi, tra cui Superman in versione "Kingdom Come" e il Bruce Wayne visto in "Batman Beyond", il primo con il volto di Brandon Routh, mentre il secondo è stato interpretato da Kevin Conroy, ma siamo sicuri che la parte finale dello show riserverà altre sorprese.

Nell'attesa vi consigliamo di leggere questa breve intervista a Brandon Routh di Crisi sulle Terre Infinite, in cui l'attore parla di un suo eventuale coinvolgimento in altri progetti di Superman.