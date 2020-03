Anche Wonder Woman Lynda Carter commemora il collega Lyle Waggoner

Questo 2020 ci ha portato via un'altra star della TV di una volta, quel Lyle Waggoner visto in tante produzioni televisive passate alla storia come Charlie's Angels, Happy Days, Mork & Mindy e Wonder Woman. Proprio dal cast di quest'ultimo arriva uno dei più accorati messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'attore.

Parliamo di quello di Lynda Carter, l'attrice che dal 1975 al 1979 diede vita sul piccolo schermo alla celebre amazzone di casa DC: Carter ha dunque voluto ricordare con delle parole molto sentite il collega che, dando volto a Steve Trevor, condivise con lei tante avventure.

"Lyle Waggoner è stato un collega e una co-star indimenticabile, ma è stato anche un amico. La sua gentilezza significò tantissimo per me, che ero giovane e agli inizi della mia carriera. Io e Lyle ci siamo sentiti per l'ultima volta nel 2018, e sono davvero felice che abbiamo avuto la possibilità di ritrovarci. Parlammo di quanto fossimo stati fortunati entrambi ad essere circondati da famiglie meravigliose e tanti amici. Mi mancherai, Lyle" è stato il messaggio pubblicato da Lynda Carter tramite il proprio account Instagram.

Oltre alle serie già citate va ricordato che Lyle Waggoner, scomparso ieri all'età di 84 anni, fu vicinissimo ad ottenere il ruolo di Batman nella serie che fu poi di Adam West.