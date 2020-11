Wonder Woman, Lynda Carter si trasforma nell'iconica supereroina a sostegno di Joe Biden

Già nelle scorse settimane Lynda Carter aveva deciso di vestire nuovamente i panni di Wonder Woman per invitare i suoi fan a votare nel corso dell'early voting. Stavolta l'attrice con un post sui social ha deciso di schierarsi apertamente con Joe Biden e Kamala Harris.

In generale, a poche re dalle elezioni presidenziali, molte star stanno tentando di di incoraggiare gli elettori a votare e in moltissimi hanno deciso di opporsi nel loro piccolo a Donald Trump. Su Twitter, la Carter ha pubblicato un video clip in cui indossa una t-shirt a sostegno di Biden e compie l'iconico giro che le permetterebbe di trasformarsi in Wonder Woman. L'attrice non vuole però solo convincere le persone a seguire il proprio punto di vista ma, vuole incoraggiare le persone più in generale al voto, invitandole ad individuare con anticipo il proprio seggio di riferimento.

"Questa settimana, indosso la mia migliore attrezzatura da supereroina!" Ha scritto Carter. "Cammina, corri o vai alle urne, vota per Joe Biden e Kamala Harris se non lo hai già fatto per posta! Trova il tuo seggio elettorale: iwillvote.com."

In vista delle elezioni, quest'anno per la prima volta I Simpson si sono schierati apertamente contro l'attuale Presidente USA. Nell'episodio speciale per Halloween intitolato Treehouse of Terror, Lisa ha tentato di ricordare ad Homer tutto ciò che è successo negli ultimi anni targati Trump, invitandolo quindi a votare Biden.