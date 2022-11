Wong Kar-wai è tornato nel trailer ufficiale della serie tv Blossoms Shanghai

A quasi dieci anni esatti dall'uscita del suo ultimo lungometraggio The Grandmaster, arrivato nel 2013, il leggendario regista hongkonghese Wong Kar-wai si prepara al grande ritorno con la sua prima serie tv, Blossoms Shanghai, che si è mostrata in queste ore col primo trailer ufficiale.

Prodotto a puntate per la televisione - alla quale seguirà anche una versione cinematografica già in lavorazione- il drama è interpretato da Hu Ge, Ma Yili, Tang Yan e Xin Zhilei. La storia è basata sul romanzo di Jin Yucheng, e segue tre abitanti di Shanghai dai primi anni '60, alla fine della Rivoluzione culturale cinese, fino agli anni '90.

"Blossoms è la terza parte della saga di In the Mood for Love e 2046", aveva dichiarato in precedenza il regista, citando due delle sue opere più famose. Il dramma è scritto dal pluripremiato sceneggiatore di Shanghai Qin Wen e presenta la supervisione visiva del direttore della fotografia premio Oscar Peter Pau. "Il romanzo storico di Jin Yucheng, Blossoms, è stato lo spunto perfetto per visualizzare e condividere il mio amore per la mia città natale", ha affermato Wong Kar-wai. "Con la serie, vorrei invitare il pubblico a immergersi negli intrighi di Shanghai e dei suoi abitanti nei primi anni '90, un periodo emozionante che ha aperto la strada alla prosperità della moderna Shanghai".

